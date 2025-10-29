Динамо Киев - Шахтёр 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 18:00
29 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Шахтёр, которое состоится 29 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Шахтёр
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
|Арда Туран
История личных встреч
|14.05.2025
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 6 : 5
|27.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|22.09.2021
|Суперкубок Украины
|Финал
|3 : 0
|17.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
