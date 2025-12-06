06:33 ()
Суббота 06 декабря
Интер - Комо 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 19:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
06 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Интер М
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Комо, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Интер М
Милан
Комо
Комо
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
17 Франция пз Анди Диуф
7 Польша пз Пётр Зелиньски
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Франция вр Жан Бутез
34 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Хакобо Рамон
18 Испания зщ Альберто Морено
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
23 Аргентина пз Максимо Перроне
10 Аргентина пз Николас Пас
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
Румыния Кристиан Киву
Испания Сеск Фабрегас
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Комо0 : 2Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Комо
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Интер М5 : 1
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 2Интер М
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 1Интер М
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Интер М0 : 1
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Интер М2 : 0
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Комо2 : 0
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 5Комо
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Комо0 : 0
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 0Комо
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Комо3 : 1
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1328
2
Лига чемпионов
Наполи1328
3
Лига чемпионов
Интер М1327
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1318
9 Удинезе1318
10 Кремонезе1317
11 Сассуоло1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Фиорентина136
20
Зона вылета
Верона136

