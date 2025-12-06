Интер - Комо 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 19:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
06 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Комо, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|17
|пз
|Анди Диуф
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Жан Бутез
|34
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|18
|зщ
|Альберто Морено
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|23
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Николас Пас
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|42
|нп
|Джейден Аддай
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|5 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|27
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|13
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Кремонезе
|13
|17
|11
|Сассуоло
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6