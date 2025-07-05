ПСЖ - Бавария 05 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-07-2025 18:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
05 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Бавария, которое состоится 05 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Венсан Компани
История личных встреч
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|08.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|13.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|07.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|23.08.2020
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|27.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|31.05.2025
|Лига чемпионов
|Финал
|5 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 4
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|10 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Клубный чемпионат мира наконец можно полноценно смотреть! Он очистился от «Оклендов», «Ульсанов», «Сиэтлов» и прочих «Аль-Ахли». Остались самые сильные и интересные.Симоне Индзаги — король Востока, а «Челси» крадётся к финалу Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025: «ПСЖ» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07