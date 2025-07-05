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ПСЖ - Бавария 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 18:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
05 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
ПСЖ
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Бавария, которое состоится 05 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Бавария1 : 0ПСЖ
08.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария2 : 0ПСЖ
14.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ0 : 1Бавария
13.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч ПСЖ0 : 1Бавария
07.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария2 : 3ПСЖ
23.08.2020 Лига чемпионов Финал ПСЖ0 : 1Бавария
21.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1ПСЖ
05.12.2017 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Бавария3 : 1ПСЖ
27.09.2017 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур ПСЖ3 : 0Бавария
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала ПСЖ4 : 0
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур 0 : 2ПСЖ
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур ПСЖ0 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур ПСЖ4 : 0
31.05.2025 Лига чемпионов Финал ПСЖ5 : 0
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 2 : 4Бавария
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур 1 : 0Бавария
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бавария2 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур Бавария10 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 4Бавария
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Клубный чемпионат мира наконец можно полноценно смотреть! Он очистился от «Оклендов», «Ульсанов», «Сиэтлов» и прочих «Аль-Ахли». Остались самые сильные и интересные.Симоне Индзаги — король Востока, а «Челси» крадётся к финалу Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025: «ПСЖ» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
0 : 2
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
3 : 4 ДВ
Реал Мадрид
Ювентус
1 : 0
Боруссия Д
Монтеррей
2 : 1
1/4 финала
Флуминенсе
Аль-Хиляль
04.07
Палмейрас
Челси
05.07
ПСЖ
Бавария
05.07
Реал Мадрид
Боруссия Д
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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