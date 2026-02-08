Валенсия - Реал Мадрид 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Мадрид, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|23
|пз
|Филип Угринич
|18
|пз
|Пепелу
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|21
|нп
|Браим Диас
|Карлос Корберан
|Альваро Арбелоа
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|02.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 1
|15.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|6 : 1
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Осасуна
|23
|29
|9
|Реал Сосьедад
|22
|28
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|23
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16