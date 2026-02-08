02:32 ()
Валенсия - Реал Мадрид 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
08 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Валенсия
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Мадрид, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
23 Швейцария пз Филип Угринич
18 Испания пз Пепелу
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
11 Испания нп Луис Риоха
7 Нидерланды нп Арно Данжума
9 Испания нп Уго Дуро
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
24 Испания зщ Дин Хёйсен
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
17 Испания зщ Рауль Асенсио
18 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
30 Аргентина пз Франко Мастантуоно
15 Турция нп Арда Гюлер
10 Франция нп Килиан Мбаппе
21 Марокко нп Браим Диас
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Альваро Арбелоа
История личных встреч
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Мадрид4 : 0Валенсия
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Реал Мадрид1 : 2Валенсия
03.01.2025 Испания — Примера 12-й тур Валенсия1 : 2Реал Мадрид
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Валенсия2 : 2Реал Мадрид
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид5 : 1Валенсия
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0Реал Мадрид
02.02.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Валенсия1 : 2Реал Мадрид
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия1 : 2
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Валенсия
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Валенсия3 : 2
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 0 : 1Валенсия
15.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 2Валенсия
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Реал Мадрид2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 4 : 2Реал Мадрид
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 0 : 2Реал Мадрид
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Реал Мадрид6 : 1
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Реал Мадрид2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2333
8 Осасуна2329
9 Реал Сосьедад2228
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2324
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

