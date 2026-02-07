18:54 ()
Свернуть список

Олимпиада 2026: Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 23:05
Арена: Униполь Форум (Ассаго, Италия)
08 Февраля 2026 года в 00:05 (+03:00). Милан, Италия. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Турнирная таблица
Командный зачёт

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close