Гронинген - ПСВ Эйндховен 08 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|2
|зщ
|Wouter Prins
|18
|пз
|Тиго Ланд
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|17
|пз
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|5
|нп
|Иван Перишич
|Дик Люккин
|Петер Бош
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|6 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 2
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|21
|41
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16