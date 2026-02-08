02:33 ()
Гронинген - ПСВ Эйндховен 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 17:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
08 Февраля 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
Гронинген
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
17 Нидерланды пз David van der Werff
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
5 Хорватия нп Иван Перишич
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2Гронинген
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Гронинген
11.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Гронинген
23.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген4 : 2ПСВ Эйндховен
16.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
28.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 0Гронинген
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 2
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Гронинген
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гронинген0 : 0
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 0ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2141
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2217
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

