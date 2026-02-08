Кёльн - РБ Лейпциг 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - РБ Лейпциг, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марвин Швебе
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|Лукас Кваснёк
|Оле Вернер
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|04.02.2023
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|13.08.2022
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|11.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|19.12.2020
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|01.06.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 5
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|21
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Аугсбург
|21
|22
|13
|Майнц
|21
|21
|14
|Боруссия М
|20
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13