02:32 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

Кёльн - РБ Лейпциг 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
08 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Кёльн
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - РБ Лейпциг, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Марвин Швебе
39 Турция зщ Дженк Озкачар
6 Германия зщ Эрик Мартель
33 Нидерланды зщ Рав ван ден Берг
32 США пз Кристоффер Лунн
5 Германия пз Том Краус
16 Польша пз Якуб Каминьский
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
29 Германия пз Ян Тильман
9 Германия нп Рагнар Ахе
30 Германия нп Мариус Бюльтер
1 Венгрия вр Петер Гулачи
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
5 Франция зщ Эль-Шадай Битшиабу
13 Австрия пз Николас Зайвальд
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
40 Бразилия нп Ромуло
7 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Оле Вернер
История личных встреч
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг3 : 1Кёльн
15.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн1 : 5РБ Лейпциг
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг6 : 0Кёльн
04.02.2023 Германия — Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 0РБ Лейпциг
13.08.2022 Германия — Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг2 : 2Кёльн
11.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 1Кёльн
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 1РБ Лейпциг
20.04.2021 Германия — Бундеслига 30-й тур Кёльн2 : 1РБ Лейпциг
19.12.2020 Германия — Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг0 : 0Кёльн
01.06.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн2 : 4РБ Лейпциг
30.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Кёльн1 : 0
25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Кёльн
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Кёльн2 : 1
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Кёльн1 : 3
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 2Кёльн
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 2
27.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 1 : 1РБ Лейпциг
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 3РБ Лейпциг
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг1 : 5
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур РБ Лейпциг2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2139
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2023
11 Гамбург2022
12 Аугсбург2122
13 Майнц2121
14 Боруссия М2021
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close