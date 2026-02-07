03:39 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Арока - Витория Гимарайнш 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
07 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Арока
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Витория Гимарайнш, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Арока
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Арока
12.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Арока0 : 1Витория Гимарайнш
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Арока1 : 3Витория Гимарайнш
15.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Арока
11.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Арока
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
19.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Арока
18.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
21.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Арока0 : 0 6 : 7Витория Гимарайнш
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 3Арока
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 2
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Арока
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Арока
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Арока2 : 2
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 2Витория Гимарайнш
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш0 : 1
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Брага2036
5 Жил Висенте2034
6 Морейренсе2030
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Арока2020
12 Насьонал2020
13 Риу Аве2020
14 Эштрела2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2017
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close