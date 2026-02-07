Вольфсбург - Боруссия Д 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Камиль Грабара
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|3
|зщ
|Денис Вавро
|41
|зщ
|Ян Бюргер
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|11
|нп
|Адам Дагим
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|9
|нп
|Серу Гирасси
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|Паул Симонис
|Нико Ковач
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|08.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 1
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|8 : 1
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13