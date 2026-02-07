03:37 ()
Вольфсбург - Боруссия Д 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
07 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вольфсбург
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
1ПольшаврКамиль Грабара
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
3СловакиязщДенис Вавро
41ГерманиязщЯн Бюргер
6ФранциязщЖануэль Белосьян
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
24ДанияпзКристиан Эриксен
17ГерманиянпДженан Пейчинович
11ДаниянпАдам Дагим
9АлжирнпМохамед Амура
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
24ШвециязщДаниэль Свенссон
3ГерманиязщВальдемар Антон
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
7АнглияпзДжоб Беллингем
10ГерманияпзЮлиан Брандт
9ГвинеянпСеру Гирасси
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБоруссия Д1 : 0Вольфсбург
03.05.2025Германия — Бундеслига32-й турБоруссия Д4 : 0Вольфсбург
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турВольфсбург1 : 3Боруссия Д
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0 ДВБоруссия Д
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турВольфсбург1 : 1Боруссия Д
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д1 : 0Вольфсбург
07.05.2023Германия — Бундеслига31-й турБоруссия Д6 : 0Вольфсбург
08.11.2022Германия — Бундеслига14-й турВольфсбург2 : 0Боруссия Д
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д6 : 1Вольфсбург
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург1 : 3Боруссия Д
30.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Вольфсбург
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур3 : 1Вольфсбург
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турВольфсбург1 : 1
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й турВольфсбург2 : 1
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур8 : 1Вольфсбург
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й турБоруссия Д3 : 2
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБоруссия Д0 : 2
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур0 : 3Боруссия Д
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 0Боруссия Д
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турБоруссия Д3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

