03:38 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

НЕК Неймеген - Хераклес 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
07 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Хераклес, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Хераклес
Алмело
История личных встреч
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Хераклес1 : 4НЕК Неймеген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 2НЕК Неймеген
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес1 : 0 ДВНЕК Неймеген
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 2Хераклес
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген3 : 1Хераклес
18.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Хераклес2 : 1НЕК Неймеген
15.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген0 : 0Хераклес
29.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес0 : 1НЕК Неймеген
05.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген3 : 1Хераклес
02.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Хераклес2 : 0НЕК Неймеген
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген1 : 0
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 3НЕК Неймеген
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур НЕК Неймеген2 : 1
20.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2НЕК Неймеген
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 4НЕК Неймеген
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Хераклес2 : 1
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 4 : 2Хераклес
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Хераклес0 : 2
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 2 : 2 2 : 1Хераклес
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2038
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2117
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close