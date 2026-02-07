НЕК Неймеген - Хераклес 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Хераклес, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|20.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 1
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|20
|38
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16