Эшторил - Тондела 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Тондела, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|24
|пз
|Педру Амарал
|21
|пз
|Пицци
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|14
|нп
|Янис Беграуи
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|2
|пз
|Бебету
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|10
|пз
|Джо Ходж
|97
|пз
|Клебиньо
|90
|пз
|Макан Айко
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|Иву Виейра
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|19.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 1-й тур
|0 : 0
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 1
|13.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|21.10.2018
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|30.01.2018
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|01.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 2
|05.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 2
|19.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 5
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Брага
|20
|36
|5
|Жил Висенте
|20
|34
|6
|Морейренсе
|20
|30
|7
|Фамаликан
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Арока
|20
|20
|12
|Насьонал
|20
|20
|13
|Риу Аве
|20
|20
|14
|Эштрела
|20
|20
|15
|Каза Пия
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|20
|13
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5