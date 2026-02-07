03:39 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Эшторил - Тондела 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 20:00
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
07 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Эшторил
Тондела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Тондела, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Тондела
Тондела
1 Испания вр Хоэль Роблес
2 Испания зщ Рикард Санчес
25 Австрия зщ Феликс Бахер
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
24 Португалия пз Педру Амарал
21 Португалия пз Пицци
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия нп Жоау Карвалью
14 Франция нп Янис Беграуи
99 Франция нп Рафик Гюйтан
9 Венесуэла нп Алехандро Маркес
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
2 Бразилия пз Бебету
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
10 Ирландия пз Джо Ходж
97 Бразилия пз Клебиньо
90 Франция пз Макан Айко
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Тондела2 : 2Эшторил
19.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 1-й тур Тондела0 : 0Эшторил
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Эшторил1 : 0Тондела
21.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Тондела3 : 1Эшторил
13.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Тондела1 : 2Эшторил
21.10.2018 Кубок Португалии 3-й раунд Эшторил1 : 1 3 : 4Тондела
30.01.2018 Португалия - Примейра 20-й тур Эшторил3 : 0Тондела
19.08.2017 Португалия - Примейра 3-й тур Тондела2 : 3Эшторил
01.04.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Тондела0 : 2Эшторил
05.11.2016 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил2 : 0Тондела
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 4Эшторил
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил4 : 2
19.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 5Эшторил
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Эшторил
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил4 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Тондела0 : 0
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Тондела
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Тондела0 : 1
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 0Тондела
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Тондела3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Брага2036
5 Жил Висенте2034
6 Морейренсе2030
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Арока2020
12 Насьонал2020
13 Риу Аве2020
14 Эштрела2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2017
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close