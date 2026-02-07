03:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
6 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
5 Франция зщ Максим Эстеве
12 Англия зщ Башир Хамфрис
2 Англия зщ Кайл Уокер
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
8 Франция пз Лесли Угочукву
16 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
11 Англия нп Джейдон Энтони
27 Албания нп Армандо Броя
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
19 Бразилия нп Пабло
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Бёрнли
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Бёрнли
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Бёрнли
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли0 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Бёрнли
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли2 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 0Бёрнли
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Бёрнли2 : 2
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Бёрнли
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Бёрнли5 : 1
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Бёрнли2 : 2
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1 ДВ
06.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close