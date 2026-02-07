Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|27
|нп
|Армандо Броя
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|19
|нп
|Пабло
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|Скотт Паркер
|Нуну Эшпириту Санту
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1 ДВ
|06.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8