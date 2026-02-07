03:37 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Хайденхайм - Гамбург 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
07 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Хайденхайм
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Гамбург, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Гамбург
Гамбург
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
26ГерманиязщХеннес Беренс
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
8ТурцияпзЭрен Динкчи
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
8ГерманиязщДаниэль Эльфадли
28ШвейцариязщМиро Мухайм
17ФранциязщВарме Омари
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
27НигерияпзФилип Отеле
18ГамбиянпБейкери Джатта
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
20ПортугалиянпФабиу Виейра
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаХайденхайм0 : 1Гамбург
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турГамбург2 : 1Хайденхайм
11.02.2023Германия - Вторая Бундеслига20-й турХайденхайм3 : 3Гамбург
06.08.2022Германия - Вторая Бундеслига3-й турГамбург1 : 0Хайденхайм
12.02.2022Германия - Вторая Бундеслига22-й турГамбург2 : 0Хайденхайм
28.08.2021Германия - Вторая Бундеслига5-й турХайденхайм0 : 0Гамбург
20.03.2021Германия - Вторая Бундеслига26-й турГамбург2 : 0Хайденхайм
29.11.2020Германия - Вторая Бундеслига9-й турХайденхайм3 : 2Гамбург
21.06.2020Германия - Вторая Бундеслига33-й турХайденхайм2 : 1Гамбург
06.12.2019Германия - Вторая Бундеслига16-й турГамбург0 : 1Хайденхайм
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й тур3 : 2Хайденхайм
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турХайденхайм0 : 3
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур1 : 1Хайденхайм
13.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур2 : 1Хайденхайм
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 2
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турГамбург2 : 2
23.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур0 : 0Гамбург
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турГамбург0 : 0
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур2 : 1Гамбург
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турГамбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close