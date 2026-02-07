Хайденхайм - Гамбург 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Гамбург, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|26
|зщ
|Хеннес Беренс
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|8
|пз
|Эрен Динкчи
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|17
|зщ
|Варме Омари
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|27
|пз
|Филип Отеле
|18
|нп
|Бейкери Джатта
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|Франк Шмидт
|Мерлин Польцин
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 3
|06.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|20.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|29.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|21.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|06.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|23.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13