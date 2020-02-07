03:37 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Майнц - Аугсбург 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
07 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Майнц
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Аугсбург, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Аугсбург
Аугсбург
33ГерманияврДаниэль Бац
4АвстриязщСтефан Пош
16ГерманиязщШтефан Белл
21ГерманиязщДанни да Коста
30ШвейцариязщСильван Видмер
31ГерманиязщДоминик Кор
10ГерманияпзНадим Амири
6ЯпонияпзКаисю Сано
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
20ГерманиянпФиллип Тиц
26ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
1ГерманияврФинн Дамен
34БразилиязщАртур Шавес
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
40СШАзщНоакай Бэнкс
27ГерманиязщМариус Вольф
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
8КосовопзЭльвис Реджбечай
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер (и.о.)
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАугсбург1 : 4Майнц
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турМайнц0 : 0Аугсбург
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3Майнц
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турМайнц1 : 0Аугсбург
23.09.2023Германия — Бундеслига5-й турАугсбург2 : 1Майнц
11.02.2023Германия — Бундеслига20-й турМайнц3 : 1Аугсбург
20.08.2022Германия — Бундеслига3-й турАугсбург1 : 2Майнц
06.04.2022Германия - Бундеслига26-й турАугсбург2 : 1Майнц
22.10.2021Германия - Бундеслига9-й турМайнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021Германия — Бундеслига23-й турМайнц0 : 1Аугсбург
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Майнц
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турМайнц3 : 1
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур2 : 1Майнц
13.01.2026Германия — Бундеслига17-й турМайнц2 : 1
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур2 : 2Майнц
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур1 : 2Аугсбург
18.01.2026Германия — Бундеслига18-й турАугсбург2 : 2
15.01.2026Германия — Бундеслига17-й турАугсбург1 : 1
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур4 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close