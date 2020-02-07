Майнц - Аугсбург 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Аугсбург, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Даниэль Бац
|4
|зщ
|Стефан Пош
|16
|зщ
|Штефан Белл
|21
|зщ
|Данни да Коста
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|10
|пз
|Надим Амири
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|20
|нп
|Филлип Тиц
|26
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|1
|вр
|Финн Дамен
|34
|зщ
|Артур Шавес
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|Урс Фишер (и.о.)
|Сандро Вагнер
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|06.04.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13