Руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу грозит отстранение из-за злоупотребления полномочиями

Дата публикации: 07-02-2026 02:02

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас находится под угрозой отстранения от занимаемой должности из-за превышения служебных полномочий, как сообщает издание AS.

Согласно поступающей информации, глава Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте Мигель Анхель Галан направил жалобу в Административное управление спорта (TAD), выражая недовольство действиями Тебаса. Причиной послужило то, что руководитель чемпионата Испании пообещал выплатить по 50 евро любому, кто доложит о пиратских трансляциях матчей Ла Лиги, проходящих в барах или других общественных заведениях. Помимо этого, Тебаса обвиняют в шантаже: Ла Лига якобы предлагала владельцам баров избежать судебных разбирательств, если они согласятся возместить нанесённый финансовый ущерб.

Если TAD признает жалобу обоснованной, Хавьер Тебас может быть временно отстранён от своей должности.

Ранее, в августе 2025 года, Мигель Анхель Галан уже представлял расследование в Высший спортивный совет Испании. Тогда Тебас обвинялся в разглашении конфиденциальной информации, связанной с футбольным клубом Барселона. Таким образом, президент Ла Лиги стал фигурантом дел сразу по нескольким эпизодам, что усиливает давление на его репутацию и дальнейшее нахождение у власти.