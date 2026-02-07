Загребское Динамо сделало Заре выгодное предложение по трансферу игрока

Дата публикации: 07-02-2026 02:08

Защитник клуба «Заря» Жан Тронтель привлек внимание хорватского «Динамо» из Загреба. Игрок, выступающий на позиции фулбека и находящийся в аренде в «Горице», получил официальное предложение о трансфере на сумму 2,5 миллиона евро, сообщает портал Zaryalg.com.

В текущем сезоне Тронтель провел за хорватский клуб 20 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро. На данный момент ответ от «Зари» на запрос «Динамо» остается неизвестным.

На сегодняшний день «Заря» занимает 8-е место в таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 23 очка в 16 сыгранных турах, и продолжает вести активную борьбу за более высокие позиции в чемпионате этого сезона.