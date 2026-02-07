03:36 ()
Арсенал - Сандерленд 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
07 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Арсенал
Сандерленд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сандерленд, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
1ИспанияврДавид Райя
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
2ФранциязщВильям Салиба
33ИталиязщРиккардо Калафьори
4АнглиязщБен Уайт
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
19БельгияпзЛеандро Троссард
20АнглиянпНони Мадуэке
29ГерманиянпКай Хаверц
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
22НидерландыврРобин Руфс
17МозамбикзщРейнилду Мандава
32Северная ИрландиязщТрай Хам
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
15ПарагвайзщОмар Альдерете
19СенегалпзХабиб Диарра
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
7МарокконпШемсдин Тальби
9НидерландынпБрайан Бробби
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турСандерленд2 : 2Арсенал
21.12.2021Англия - Кубок лиги1/4 финалаАрсенал5 : 1Сандерленд
16.05.2017Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал2 : 0Сандерленд
29.10.2016Англия - Премьер-лига10-й турСандерленд1 : 4Арсенал
24.04.2016Англия - Премьер-лига35-й турСандерленд0 : 0Арсенал
09.01.2016Кубок Англии1/32 финалаАрсенал3 : 1Сандерленд
05.12.2015Англия - Премьер-лига15-й турАрсенал3 : 1Сандерленд
20.05.2015Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 0Сандерленд
25.10.2014Англия - Премьер-лига9-й турСандерленд0 : 2Арсенал
22.02.2014Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал4 : 1Сандерленд
03.02.2026Англия — Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчАрсенал1 : 0
31.01.2026Англия — Премьер-лига24-й тур0 : 4Арсенал
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАрсенал3 : 2
25.01.2026Англия — Премьер-лига23-й турАрсенал2 : 3
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 3Арсенал
02.02.2026Англия — Премьер-лига24-й турСандерленд3 : 0
24.01.2026Англия — Премьер-лига23-й тур3 : 1Сандерленд
17.01.2026Англия — Премьер-лига22-й турСандерленд2 : 1
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд1 : 1 0 : 3Сандерленд
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 0Сандерленд
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Сандерленд». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

