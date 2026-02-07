Арсенал - Сандерленд 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сандерленд, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|4
|зщ
|Бен Уайт
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|22
|вр
|Робин Руфс
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|9
|нп
|Брайан Бробби
|Микель Артета
|Режис Ле Брис
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|16.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|24.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|20.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|25.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|22.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8