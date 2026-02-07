Арсенал – Сандерленд. Прогноз на матч чемпионата Англии 7 февраля

Дата публикации: 07-02-2026 02:11

В субботу, 7 февраля, на стадионе пройдет захватывающий поединок 25-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Сандерленд». Начало матча по времени Киева намечено на 17:00.

Арсенал

«Арсенал» в этом сезоне демонстрирует впечатляющие результаты, подтверждающие его статус одного из лидеров английского футбола. По итогам 24 сыгранных туров Премьер-лиги команда набрала 53 очка и занимает уверенную первую позицию в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет уже целых 6 очков – это серьёзный резерв, который позволяет «Арсеналу» чувствовать себя комфортно в борьбе за титул.

Кроме успешных выступлений в чемпионате, клуб также добился значительных успехов в кубковых турнирах. В Кубке Лиги лондонцы уже вышли в финал, где сразятся с «Манчестер Сити», обещая захватывающий и напряжённый матч. В Кубке Англии «Арсенал» также уверенно прошел квалификационный этап и пробился в 1/16 финала.

Европейская кампания клуба в Лиге чемпионов также вызывает восхищение: «канониры» стали первой командой в истории нового формата турнира, сумевшей одержать победу во всех восьми матчах группового этапа – 8 из 8 побед. Такой феноменальный результат позволил «Арсеналу» занять лидирующую позицию по общему рейтингу и с гордостью участвовать в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сандерленд

Не менее впечатляюще себя проявляет и новичок Премьер-лиги – «Сандерленд». За 24 тура чемпионата команда сумела набрать 36 очков, что обеспечивает им 8-ю строчку в таблице. Несмотря на то, что «черные коты» не входят сейчас в тройку лидеров, отставание от топ-5 составляет всего 4 очка, что говорит о реальных перспективах подняться выше.

В Кубке Англии «Сандерленд» преподнес сюрприз, выбив из турнира «Эвертон» и обеспечив себе место в 1/16 финала, где их соперником станет «Оксфорд Юнайтед». Эти успехи демонстрируют боевой характер команды и желание закрепиться в элите английского футбола.

Личные встречи

Команды встречались между собой всего один раз в рамках текущего сезона Премьер-лиги – в первом круге. Тогда матч закончился боевой ничьей 2:2, что подчеркивает конкурентоспособность обоих коллективов и обещает упорную борьбу и в предстоящей встрече.

Интересные факты

За последние восемь выездных матчей «Сандерленд» не смог одержать ни одной победы, что говорит о некоторых проблемах команды в гостевых встречах.

«Арсенал» отметился тем, что забивал первым в каждом из пяти последних матчей, демонстрируя высокий уровень атакующей игры.

«Канониры» пропустили всего 17 голов в Премьер-лиге за сезоне – лучший показатель среди всех команд чемпионата, что свидетельствует о надежной обороне.

Прогноз

Учитывая статистику и форму команд, сложно не отметить явное преимущество «Арсенала». Несмотря на то, что «Сандерленд» показывает неплохие результаты, особенно дома, их игра на выезде оставляет желать лучшего. В то же время «Арсенал» находится в отличной форме и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне. Поэтому наиболее вероятным исходом станет уверенная победа «канониров» с форой -2, что отражает их сильную позицию и высокие шансы на успех в предстоящем матче.

Болельщикам стоит приготовиться к зрелищной и напряжённой игре, ведь обе команды имеют свои мотивы и амбиции. Для «Арсенала» этот поединок – возможность укрепить лидерство и продолжить победный путь, а для «Сандерленда» – шанс доказать свою состоятельность в элите и улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Не пропустите этот увлекательный матч, который обещает массу эмоций и отличного футбола!