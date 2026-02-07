Ланс - Ренн 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|10
|нп
|Флорьян Товен
|30
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|48
|пз
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|45
|пз
|Махди Камара
|4
|пз
|Глен Камара
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
|Пьер Саж
|Хабиб Бей
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|46
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|20
|32
| 6
Лига конференций
|Ренн
|20
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|20
|12