Ланс - Ренн 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 18:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
07 Февраля 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Ренн
Ренн
40 Франция вр Робен Риссер
32 Франция зщ Киллиан Антонио
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
8 Мали пз Мамаду Сангаре
28 Франция пз Адриен Томассон
22 Франция нп Уэсли Саид
11 Франция нп Одсонн Эдуар
10 Франция нп Флорьян Товен
30 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жаке
36 Гана зщ Алиду Сейду
48 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
26 Франция пз Кентен Мерлен
45 Франция пз Махди Камара
4 Финляндия пз Глен Камара
17 Польша пз Себастьян Шиманьски
9 Франция нп Эстебан Леполь
7 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Ренн0 : 0Ланс
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ланс1 : 0Ренн
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1Ланс
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн1 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1Ренн
01.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн0 : 1Ланс
27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 1Ренн
08.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0Ренн
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн1 : 1Ланс
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс0 : 0Ренн
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 4Ланс
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 1Ланс
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 0
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 3Ланс
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 0Ренн
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 0Ренн
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Ренн0 : 2
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 1
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 3Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2048
2
Лига чемпионов
Ланс2046
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2032
6
Лига конференций
Ренн2031
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2012

Отзывы и комментарии к матчу

