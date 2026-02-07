03:37 ()
Фиорентина - Торино 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 21:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
07 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фиорентина
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Торино
Турин
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
21 Германия зщ Робин Госенс
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
44 Италия пз Николо Фаджоли
4 Италия пз Марко Брешианини
8 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
1 Италия вр Альберто Палеари
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
33 Испания зщ Рафа Обрадор
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
14 Англия пз Фаустино Анджорин
6 Турция пз Эмирхан Илькхан
22 Италия пз Чезаре Казадей
61 Франция пз Адриен Тамез
19 Шотландия нп Че Адамс
92 Швеция нп Альё Нжие
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Марко Барони
История личных встреч
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Торино0 : 0Фиорентина
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1Торино
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Торино0 : 1Фиорентина
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Торино0 : 0Фиорентина
29.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина1 : 0Торино
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Торино1 : 1Фиорентина
01.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина2 : 1Торино
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Фиорентина0 : 1Торино
10.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Торино4 : 0Фиорентина
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Фиорентина2 : 1Торино
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Фиорентина
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 3
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Фиорентина1 : 2
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 2Фиорентина
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Фиорентина1 : 1
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 2 : 1Торино
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Торино1 : 0
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 0Торино
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Торино0 : 2
13.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 3Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2346
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2323
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2314
20
Зона вылета
Верона2314

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

