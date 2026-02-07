Фиорентина - Торино 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|21
|зщ
|Робин Госенс
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|14
|пз
|Фаустино Анджорин
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|61
|пз
|Адриен Тамез
|19
|нп
|Че Адамс
|92
|нп
|Альё Нжие
|Паоло Ваноли
|Марко Барони
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|23
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|23
|14