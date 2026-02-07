Боруссия М - Байер 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|14
|зщ
|Кота Такаи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|пз
|Роберт Андрих
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|10
|пз
|Малик Тилльман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|Херардо Сеоане
|Каспер Юльманн
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13