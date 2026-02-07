03:37 ()
Боруссия М - Байер 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 19:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Боруссия М
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
29СШАзщДжозеф Скалли
26ГерманиязщЛукас Ульрих
14ЯпониязщКота Такаи
4ИндонезиязщКевин Дикс
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
28ГерманияврЯнис Бласвих
4АнглиязщДжарелл Куанса
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
24ИспанияпзАлеш Гарсия
8ГерманияпзРоберт Андрих
6АргентинапзИгнасио Фернандес
10СШАпзМалик Тилльман
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБайер1 : 1Боруссия М
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБайер3 : 1Боруссия М
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М2 : 3Байер
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турБайер0 : 0Боруссия М
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М0 : 3Байер
21.05.2023Германия — Бундеслига33-й турБайер2 : 2Боруссия М
22.01.2023Германия — Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Байер
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турБоруссия М1 : 2Байер
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турБайер4 : 0Боруссия М
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБоруссия М0 : 1Байер
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Боруссия М
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М0 : 3
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур0 : 0Боруссия М
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й турБоруссия М4 : 0
03.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 0
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 3Байер
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБайер3 : 0
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБайер1 : 0
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 0Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

