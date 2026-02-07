Твенте - Херенвен 07 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Херенвен, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|32
|пз
|Арно Версейрен
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|7
|нп
|Максенс Ривера
|36
|нп
|Nolhan Courtens
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 3
|18.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|13.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|20
|38
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16