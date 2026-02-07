03:38 ()
Твенте - Херенвен 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 21:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
07 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Твенте
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Херенвен, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Херенвен
Херенвен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
32 Бельгия пз Арно Версейрен
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
22 Нидерланды вр Бернт Клавербур
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
16 Швеция пз Marcus Linday
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
20 Дания нп Jacob Trenskow
7 Франция нп Максенс Ривера
36 Бельгия нп Nolhan Courtens
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Херенвен1 : 2Твенте
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен3 : 3Твенте
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте2 : 0Херенвен
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 3Твенте
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте1 : 0Херенвен
04.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0Херенвен
01.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Херенвен1 : 2Твенте
04.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Твенте3 : 3Херенвен
18.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Херенвен2 : 1Твенте
15.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте2 : 0Херенвен
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1 ДВТвенте
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Твенте0 : 0
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Твенте
13.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Твенте
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 4 : 1Херенвен
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен1 : 1
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен3 : 1
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Херенвен2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2038
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2117
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

