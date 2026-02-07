03:38 ()
ПЕК Зволле - Волендам 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 19:45
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
07 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Волендам, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Волендам
Волендам
История личных встреч
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Волендам2 : 1ПЕК Зволле
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле1 : 1Волендам
02.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 5ПЕК Зволле
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле4 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 1 : 0Волендам
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Волендам1 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Волендам
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Волендам2 : 1
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2038
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2117
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

