Севилья - Жирона 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|4
|зщ
|Кике Салас
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|14
|нп
|Херард Фернандес
|9
|нп
|Акор Адамс
|17
|нп
|Ниль Мопе
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|пз
|Фран Бельтран
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|Матиас Хесус Алмейда
|Мичел Санчес
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 2
|12.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|16.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|22
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|28
|9
|Осасуна
|22
|26
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|22
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16