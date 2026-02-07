Дженоа - Наполи 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Наполи, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|4
|пз
|Amorim
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Алекс Мерет
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|26
|пз
|Антонио Вергара
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Элиф Элмас
|Даниэле Де Росси
|Антонио Конте
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|6 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|23
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|23
|14