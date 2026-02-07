03:37 ()
Дженоа - Наполи 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 19:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Дженоа
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Наполи, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Наполи
Неаполь
16 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
3 Испания зщ Аарон Мартин
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
4 Бразилия пз Amorim
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Италия вр Алекс Мерет
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
13 Косово зщ Амир Ррахмани
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
26 Италия пз Антонио Вергара
19 Дания нп Расмус Хойлунд
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Италия Антонио Конте
История личных встреч
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 1Дженоа
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Наполи2 : 2Дженоа
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Дженоа1 : 2Наполи
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Дженоа
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа2 : 2Наполи
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Наполи3 : 0Дженоа
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа1 : 2Наполи
06.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Дженоа2 : 1Наполи
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Наполи6 : 0Дженоа
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Дженоа1 : 2Наполи
30.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 3 : 2Дженоа
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Дженоа3 : 2
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 0Дженоа
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа3 : 0
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Дженоа
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Наполи2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Наполи2 : 3
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 0Наполи
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 1Наполи
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Наполи1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2346
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2323
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2314
20
Зона вылета
Верона2314

