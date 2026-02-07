03:37 ()
Реал Сосьедад - Эльче 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
07 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хосе Гусман Мансилья (Испания);
Реал Сосьедад
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эльче, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эльче
Эльче
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
31ИспаниязщХон Мартин
5ИспаниязщИгор Субельдия
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
18ИспанияпзКарлос Солер
15ИспанияпзПабло Марин
24ХорватияпзЛука Сучич
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13ИспанияврИньяки Пенья
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
23ИспаниязщВиктор Чуст
3ИспаниязщАдрия Педроса
6ИспаниязщПедро Бигас
8ИспанияпзМарк Агуадо
14ИспанияпзАлейс Фебас
16ПортугалияпзМартим Нету
11ИспаниянпХерман Валера
20УругвайнпАльваро Родригес
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ИспанияЭдер Сарабия
История личных встреч
07.11.2025Испания — Примера12-й турЭльче1 : 1Реал Сосьедад
19.03.2023Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад2 : 0Эльче
27.08.2022Испания - Примера3-й турЭльче0 : 1Реал Сосьедад
10.04.2022Испания - Примера31-й турЭльче1 : 2Реал Сосьедад
26.09.2021Испания - Примера7-й турРеал Сосьедад1 : 0Эльче
07.05.2021Испания - Примера35-й турРеал Сосьедад2 : 0Эльче
26.09.2020Испания - Примера3-й турЭльче0 : 3Реал Сосьедад
20.04.2015Испания - Примера32-й турЭльче1 : 0Реал Сосьедад
28.11.2014Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад3 : 0Эльче
28.01.2014Испания - Примера21-й турРеал Сосьедад4 : 0Эльче
04.02.2026Кубок Испании1/4 финала2 : 3Реал Сосьедад
01.02.2026Испания — Примера22-й тур1 : 1Реал Сосьедад
25.01.2026Испания — Примера21-й турРеал Сосьедад3 : 1
18.01.2026Испания — Примера20-й турРеал Сосьедад2 : 1
13.01.2026Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад2 : 2 4 : 3
31.01.2026Испания — Примера22-й турЭльче1 : 3
23.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 2Эльче
19.01.2026Испания — Примера20-й турЭльче2 : 2
14.01.2026Кубок Испании1/8 финала2 : 1Эльче
10.01.2026Испания — Примера19-й тур1 : 1Эльче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2255
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2233
8 Реал Сосьедад2228
9 Осасуна2226
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2224
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

