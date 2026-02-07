Реал Сосьедад - Эльче 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эльче, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|15
|пз
|Пабло Марин
|24
|пз
|Лука Сучич
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Педро Бигас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Мартим Нету
|11
|нп
|Херман Валера
|20
|нп
|Альваро Родригес
|9
|нп
|Андре Силва
|Пеллегрино Матараццо
|Эдер Сарабия
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 3
|20.04.2015
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|28.11.2014
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|28.01.2014
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|19.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|22
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|28
|9
|Осасуна
|22
|26
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|22
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16