Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 07 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|22
|пз
|Конор Галлахер
|7
|пз
|Хави Симонс
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|19
|нп
|Доминик Соланке
|Майкл Кэррик
|Томас Франк
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8