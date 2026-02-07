03:35 ()
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 14:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Февраля 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Италия вр Гульельмо Викарио
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
13 Италия зщ Дестини Удоджи
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
6 Португалия пз Жоау Пальинья
22 Англия пз Конор Галлахер
7 Нидерланды пз Хави Симонс
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
28 Франция пз Вильсон Одобер
19 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Дания Томас Франк
История личных встреч
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
21.05.2025 Лига Европы Финал Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Юнайтед
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Юнайтед
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Тоттенхэм Хотспур
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Манчестер Юнайтед
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Юнайтед1 : 2
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

