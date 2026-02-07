Борнмут - Астон Вилла 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Астон Вилла, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|8
|пз
|Алекс Скотт
|4
|пз
|Льюис Кук
|22
|нп
|Эли Крупи
|21
|нп
|Амин Адли
|9
|нп
|Эванилсон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|27
|пз
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Дуглас Луис
|24
|пз
|Амаду Онана
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|Андони Ираола
|Унаи Эмери
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|19.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 3 7 : 6
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8