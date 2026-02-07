03:36 ()
Борнмут - Астон Вилла 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
07 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Борнмут
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Астон Вилла, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
23АнглиязщДжеймс Хилл
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ФранциязщАдриен Трюффер
20ИспаниязщАлехандро Хименес
8АнглияпзАлекс Скотт
4АнглияпзЛьюис Кук
22ФранциянпЭли Крупи
21МарокконпАмин Адли
9Бразилиянп Эванилсон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
27АнглияпзМорган Роджерс
21БразилияпзДуглас Луис
24БельгияпзАмаду Онана
19АнглиянпДжейдон Санчо
10АргентинанпЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турАстон Вилла4 : 0Борнмут
10.05.2025Англия — Премьер-лига36-й турБорнмут0 : 1Астон Вилла
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турАстон Вилла1 : 1Борнмут
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турАстон Вилла3 : 1Борнмут
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2Астон Вилла
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла3 : 0Борнмут
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут2 : 0Астон Вилла
01.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут2 : 1Астон Вилла
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
09.04.2016Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
31.01.2026Англия — Премьер-лига24-й тур0 : 2Борнмут
24.01.2026Англия — Премьер-лига23-й турБорнмут3 : 2
19.01.2026Англия — Премьер-лига22-й тур1 : 1Борнмут
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд3 : 3 7 : 6Борнмут
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турБорнмут3 : 2
01.02.2026Англия — Премьер-лига24-й турАстон Вилла0 : 1
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турАстон Вилла3 : 2
25.01.2026Англия — Премьер-лига23-й тур0 : 2Астон Вилла
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 1Астон Вилла
18.01.2026Англия — Премьер-лига22-й турАстон Вилла0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

Отзывы и комментарии к матчу

