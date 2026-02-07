Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026: Вальтеллина, Италия. Женщины. Скиатлон 2 x 10 км. 07 Февраля прямая трансляция

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.. Квалификация, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026, Вальтеллина, Италия, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
18:13
Мы подготовили для вас полный календарь выступлений россиян на ОИ-2026.Сохраняйте календарь себе в закладки Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали 18:12Мы собрали полное расписание всех соревновательных дней Олимпийских игр. Каждый матч, каждый финал и каждая медаль – в нашем календаре.Дата и время соревнований в Милане и Кортине Полное расписание Олимпиады-2026 в Италии: все события, финалы и медали 18:12Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию соревнований по женскому скиатлону 2x10 км на Олимпиаде-2026 в Милане. Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.
