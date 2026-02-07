03:38 ()
Эштрела - Санта-Клара 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
07 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Эштрела
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Санта-Клара, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара0 : 0Эштрела
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 0Санта-Клара
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара1 : 0Эштрела
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 1Эштрела
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Эштрела
19.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 5
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела3 : 3
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 3Эштрела
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 4
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Санта-Клара
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Санта-Клара0 : 1
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур 3 : 3Санта-Клара
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Брага2036
5 Жил Висенте2034
6 Морейренсе2030
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Арока2020
12 Насьонал2020
13 Риу Аве2020
14 Эштрела2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2017
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

