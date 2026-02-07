03:36 ()
Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 19:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
07 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брентфорд
Лондон
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
20 Швеция нп Энтони Эланга
11 Англия нп Харви Барнс
9 ДР Конго нп Йоан Висса
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
3 Англия зщ Рико Генри
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
33 Италия пз Микаель Кайоде
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
18 Украина пз Егор Ярмолюк
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Игор Тьяго
24 Дания нп Миккель Дамсгор
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брентфорд
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Брентфорд
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Брентфорд
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 1Брентфорд
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брентфорд0 : 2
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Брентфорд
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 2Брентфорд
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Брентфорд3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

Отзывы и комментарии к матчу

