Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|20
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Харви Барнс
|9
|нп
|Йоан Висса
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|19
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Игор Тьяго
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|Эдди Хау
|Кит Эндрюс
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8