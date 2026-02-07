ЦСКА готов сделать предложение в €5 млн за центрального защитника «Гремио»

Дата публикации: 07-02-2026 02:06

Московский ЦСКА проявляет серьезный интерес к центральному защитнику Гремио Вагнеру Леонардо и готов сделать предложение о трансфере. По информации журналиста Экрема Конура, армейцы намерены предложить бразильскому клубу 5 миллионов евро за 26-летнего футболиста. На данный момент Гремио не получал официальных запросов по поводу перехода игрока, однако интерес со стороны ЦСКА считается значительным, и клуб может приступить к переговорам в ближайшее время.

Между тем ранее портал Globo сообщал, что руководство Гремио рассчитывает выручить за Вагнера не менее 7 миллионов евро, а потому сумма, предлагаемая московским клубом, может быть признана недостаточной для заключения сделки. Клуб не спешит расставаться с одним из ключевых игроков обороны, так как рассчитывает на его помощь в сезоне.

Вагнер Леонардо выступает за Гремио с февраля 2025 года. За это время защитник провёл 46 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. У футболиста действует контракт с Гремио до конца 2028 года, что может повлиять на переговоры по его переходу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вагнера составляет 4 миллиона евро.