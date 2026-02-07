03:36 ()
Суббота 07 февраля
Барселона - Мальорка 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
07 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Барселона
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
16ИспанияпзФермин Лопес
10ИспанияпзЛамин Ямаль
17ИспанияпзМарк Касадо
7ИспаниянпФерран Торрес
14АнглиянпМаркус Рашфорд
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
27ИспаниязщДавид Лопес
22КолумбиязщХоан Мохика
24СловакиязщМартин Вальент
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
5ИспанияпзОмар Маскарель
6ИспанияпзАнтонио Санчес
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
16.08.2025Испания — Примера1-й турМальорка0 : 3Барселона
22.04.2025Испания — Примера33-й турБарселона1 : 0Мальорка
03.12.2024Испания — Примера19-й турМальорка1 : 5Барселона
08.03.2024Испания - Примера28-й турБарселона1 : 0Мальорка
26.09.2023Испания - Примера7-й турМальорка2 : 2Барселона
28.05.2023Испания - Примера37-й турБарселона3 : 0Мальорка
01.10.2022Испания - Примера7-й турМальорка0 : 1Барселона
01.05.2022Испания - Примера34-й турБарселона2 : 1Мальорка
02.01.2022Испания - Примера19-й турМальорка0 : 1Барселона
13.06.2020Испания - Примера28-й турМальорка0 : 4Барселона
03.02.2026Кубок Испании1/4 финала1 : 2Барселона
31.01.2026Испания — Примера22-й тур1 : 3Барселона
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБарселона4 : 1
25.01.2026Испания — Примера21-й турБарселона3 : 0
21.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 4Барселона
02.02.2026Испания — Примера22-й турМальорка4 : 1
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Мальорка
17.01.2026Испания — Примера20-й турМальорка3 : 2
11.01.2026Испания — Примера19-й тур2 : 1Мальорка
04.01.2026Испания — Примера18-й турМальорка1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2255
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2233
8 Реал Сосьедад2228
9 Осасуна2226
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2224
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

