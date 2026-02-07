Барселона - Мальорка 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|16
|пз
|Фермин Лопес
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Марк Касадо
|7
|нп
|Ферран Торрес
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|27
|зщ
|Давид Лопес
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|5
|пз
|Омар Маскарель
|6
|пз
|Антонио Санчес
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|Ханс-Дитер Флик
|Хагоба Аррасате
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|22.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|03.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 4
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|22
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|28
|9
|Осасуна
|22
|26
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|22
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16