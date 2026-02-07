03:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Райо Вальекано - Овьедо 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 15:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
07 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Райо Вальекано
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Овьедо, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Овьедо
Овьедо
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
22УругвайзщЛуис Эспино
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
15ИспанияпзХерард Гумбау
14ИспаниянпКарлос Мартин
12МарокконпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщДавид Костас
16АнголазщДавид Карму
25ИспаниязщХавьер Лопес
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
6ГанапзКваси Сибо
5ИспанияпзАльберто Рейна
10ФранциянпХессем Хассан
7МарокконпИльяс Шаир
9УругвайнпФедерико Виньяс
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
УругвайГильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
23.11.2025Испания — Примера13-й турОвьедо0 : 0Райо Вальекано
20.05.2021Испания - СегундаСегунда. 40-й турРайо Вальекано4 : 1Овьедо
22.10.2020Испания - СегундаСегунда. 7-й турОвьедо0 : 0Райо Вальекано
09.02.2020Испания - СегундаСегунда. 27-й турРайо Вальекано1 : 1Овьедо
01.12.2019Испания - СегундаСегунда. 18-й турОвьедо2 : 1Райо Вальекано
12.01.2018Испания - СегундаСегунда. 22-й турРайо Вальекано2 : 2Овьедо
20.08.2017Испания - СегундаСегунда. 1-й турОвьедо2 : 3Райо Вальекано
19.03.2017Испания - СегундаСегунда. 30-й турРайо Вальекано2 : 0Овьедо
09.10.2016Испания - СегундаСегунда. 9-й турОвьедо2 : 0Райо Вальекано
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Райо Вальекано
24.01.2026Испания — Примера21-й турРайо Вальекано1 : 3
18.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 0Райо Вальекано
14.01.2026Кубок Испании1/8 финала2 : 0Райо Вальекано
11.01.2026Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1
31.01.2026Испания — Примера22-й турОвьедо1 : 0
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Овьедо
17.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 2Овьедо
10.01.2026Испания — Примера19-й турОвьедо1 : 1
04.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 1Овьедо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2255
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2233
8 Реал Сосьедад2228
9 Осасуна2226
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2224
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close