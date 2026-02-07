Райо Вальекано - Овьедо 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Овьедо, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|14
|нп
|Карлос Мартин
|12
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|6
|пз
|Кваси Сибо
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|Иньиго Перес
|Гильермо Хорхе Альмада
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|20.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|4 : 1
|22.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|12.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 2
|20.08.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|2 : 3
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|2 : 0
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 0
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|22
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|28
|9
|Осасуна
|22
|26
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|22
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16