Морейренсе - Жил Висенте 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Жил Висенте, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Брага
|20
|36
|5
|Жил Висенте
|20
|34
|6
|Морейренсе
|20
|30
|7
|Фамаликан
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Арока
|20
|20
|12
|Насьонал
|20
|20
|13
|Риу Аве
|20
|20
|14
|Эштрела
|20
|20
|15
|Каза Пия
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|20
|13
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5