Морейренсе - Жил Висенте 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
07 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Морейренсе
Жил Висенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Жил Висенте, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
29.08.2025Португалия — Примейра4-й турЖил Висенте2 : 0Морейренсе
06.04.2025Португалия — Примейра28-й турЖил Висенте0 : 1Морейренсе
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финалаЖил Висенте1 : 0Морейренсе
08.11.2024Португалия — Примейра11-й турМорейренсе3 : 2Жил Висенте
20.04.2024Португалия — Примейра30-й турМорейренсе0 : 1Жил Висенте
11.12.2023Португалия — Примейра13-й турЖил Висенте1 : 1Морейренсе
08.04.2022Португалия - Примейра29-й турЖил Висенте1 : 2Морейренсе
26.11.2021Португалия - Примейра12-й турМорейренсе2 : 2Жил Висенте
11.04.2021Португалия - Примейра26-й турЖил Висенте1 : 2Морейренсе
05.12.2020Португалия - Примейра9-й турМорейренсе1 : 1Жил Висенте
30.01.2026Португалия — Примейра20-й тур1 : 0Морейренсе
24.01.2026Португалия — Примейра19-й турМорейренсе1 : 0
17.01.2026Португалия — Примейра18-й тур2 : 1Морейренсе
11.01.2026Португалия — Примейра16-й турМорейренсе1 : 0
03.01.2026Португалия — Примейра17-й тур0 : 2Морейренсе
01.02.2026Португалия — Примейра20-й турЖил Висенте5 : 0
26.01.2026Португалия — Примейра19-й тур3 : 0Жил Висенте
17.01.2026Португалия — Примейра18-й турЖил Висенте2 : 1
02.01.2026Португалия — Примейра17-й турЖил Висенте1 : 1
28.12.2025Португалия — Примейра16-й тур2 : 2Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Брага2036
5 Жил Висенте2034
6 Морейренсе2030
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Арока2020
12 Насьонал2020
13 Риу Аве2020
14 Эштрела2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2017
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

Отзывы и комментарии к матчу

