Суббота 07 февраля
Ягеллония - Мотор 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 18:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
07 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Ягеллония
Мотор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Мотор, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1Ягеллония
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0Мотор
25.09.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Мотор0 : 2Ягеллония
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Ягеллония
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 0Ягеллония
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1Ягеллония
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ягеллония1 : 2
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Ягеллония
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор2 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1Ягеллония
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0Мотор
01.12.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
2
Лига чемпионов
Гурник З1933
3
Лига конференций
Ягеллония1832
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув1929
7 Корона2027
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Лехия2024
11 Мотор1924
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1821
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Видзев1920
17
Зона вылета
Нецеча1919
18
Зона вылета
Легия1919

