Ягеллония - Мотор 07 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Мотор, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|01.12.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|19
|33
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|19
|33
| 3
Лига конференций
|Ягеллония
|18
|32
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|20
|31
|5
|Краковия
|20
|31
|6
|Ракув
|19
|29
|7
|Корона
|20
|27
|8
|Лех П
|19
|26
|9
|Радомяк
|18
|26
|10
|Лехия
|20
|24
|11
|Мотор
|19
|24
|12
|Пяст
|19
|23
|13
|ГКС Катовице
|18
|23
|14
|Арка
|18
|21
|15
|Погонь
|19
|21
| 16
Зона вылета
|Видзев
|19
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Легия
|19
|19