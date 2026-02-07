03:39 ()
Арка - Легия 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 15:45
07 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Арка
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Легия, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Арка
Гдыня
Легия
Варшава
Польша Давид Шварга
Польша Марек Папшун
История личных встреч
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Легия0 : 0Арка
10.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Легия5 : 1Арка
03.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Арка0 : 1Легия
09.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Арка1 : 2Легия
28.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Легия1 : 1Арка
31.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Арка1 : 0Легия
29.10.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Легия2 : 0Арка
11.02.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Арка0 : 1Легия
20.08.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Легия1 : 3Арка
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Арка1 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Арка1 : 4
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Арка
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Арка3 : 1
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 5 : 1Арка
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 2
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Легия4 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Легия0 : 1
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Легия
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 0Легия
Команда
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
2
Лига чемпионов
Гурник З1933
3
Лига конференций
Ягеллония1832
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув1929
7 Корона2027
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Лехия2024
11 Мотор1924
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1821
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Видзев1920
17
Зона вылета
Нецеча1919
18
Зона вылета
Легия1919

Отзывы и комментарии к матчу

