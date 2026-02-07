03:38 ()
Санкт-Паули - Штутгарт 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
07 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Санкт-Паули
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Штутгарт, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Штутгарт
Штутгарт
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
15ЯпониязщТомоя Андо
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
6СШАпзДжеймс Сэндс
20НорвегияпзМатиас Расмуссен
11ПольшапзАркадиуш Пырка
10ЛюксембургпзДанел Синани
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
19НидерландынпМартейн Карс
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЙефф Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
19.09.2025Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт2 : 0Санкт-Паули
03.05.2025Германия — Бундеслига32-й турСанкт-Паули0 : 1Штутгарт
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 1Санкт-Паули
01.02.2020Германия - Вторая Бундеслига20-й турСанкт-Паули1 : 1Штутгарт
17.08.2019Германия - Вторая Бундеслига3-й турШтутгарт2 : 1Санкт-Паули
29.01.2017Германия - Вторая Бундеслига18-й турСанкт-Паули0 : 1Штутгарт
08.08.2016Германия - Вторая Бундеслига1-й турШтутгарт2 : 1Санкт-Паули
13.03.2011Германия - Бундеслига26-й турСанкт-Паули1 : 2Штутгарт
24.10.2010Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 0Санкт-Паули
03.02.2026Кубок Германии1/4 финала3 : 0Санкт-Паули
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур2 : 1Санкт-Паули
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й турСанкт-Паули1 : 1
23.01.2026Германия — Бундеслига19-й турСанкт-Паули0 : 0
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур3 : 2Санкт-Паули
04.02.2026Кубок Германии1/4 финала0 : 3Штутгарт
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й турШтутгарт1 : 0
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турШтутгарт3 : 2
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур0 : 3Штутгарт
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур2 : 0Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

