Санкт-Паули - Штутгарт 07 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Штутгарт, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Никола Василь
|15
|зщ
|Томоя Андо
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|20
|пз
|Матиас Расмуссен
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|10
|пз
|Данел Синани
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|19
|нп
|Мартейн Карс
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|Александер Блессин
|Себастьян Хёнес
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|01.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|08.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|13.03.2011
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|24.10.2010
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|23.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|04.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13