03:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Вулверхэмптон - Челси 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
07 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вулверхэмптон
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
1ПортугалияврЖозе Са
3ИспаниязщУго Буэно
15КолумбиязщЙерсон Москера
4УругвайзщСантьяго Буэно
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
7Бразилияпз Андре Триндаде
21ПортугалияпзРодригу Гомеш
8БразилияпзЖоао Гомес
36АнглиянпМатеус Мане
14НигериянпТолуваласе Арокодаре
11Южная КореянпХван Хи Чан
1ИспанияврРоберт Санчес
23АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
27ФранциязщМало Гюсто
3ИспаниязщМарк Кукурелья
10АнглияпзКоул Палмер
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
49АргентинапзАлехандро Гарначо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
41Бразилиянп Эстевао
20БразилиянпЖоао Педро
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЧелси3 : 0Вулверхэмптон
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4Челси
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЧелси3 : 1Вулверхэмптон
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турВулверхэмптон2 : 6Челси
04.02.2024Англия - Премьер-лига23-й турЧелси2 : 4Вулверхэмптон
24.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон2 : 1Челси
08.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турВулверхэмптон1 : 0Челси
08.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турЧелси3 : 0Вулверхэмптон
07.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турЧелси2 : 2Вулверхэмптон
19.12.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон0 : 0Челси
31.01.2026Англия — Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 2
24.01.2026Англия — Премьер-лига23-й тур2 : 0Вулверхэмптон
18.01.2026Англия — Премьер-лига22-й турВулверхэмптон0 : 0
10.01.2026Кубок Англии3-й раундВулверхэмптон6 : 1
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур1 : 1Вулверхэмптон
03.02.2026Англия — Кубок лиги1/2 финала. 2-й матч1 : 0Челси
31.01.2026Англия — Премьер-лига24-й турЧелси3 : 2
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур2 : 3Челси
25.01.2026Англия — Премьер-лига23-й тур1 : 3Челси
21.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турЧелси1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close