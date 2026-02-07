Вулверхэмптон - Челси 07 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жозе Са
|3
|зщ
|Уго Буэно
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|7
|пз
|Андре Триндаде
|21
|пз
|Родригу Гомеш
|8
|пз
|Жоао Гомес
|36
|нп
|Матеус Мане
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|10
|пз
|Коул Палмер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|41
|нп
|Эстевао
|20
|нп
|Жоао Педро
|Роб Эдвардс
|Лиам Росеньор
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 4
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|6 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8