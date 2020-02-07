Фулхэм - Эвертон 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Эвертон, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Бернд Лено
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|19
|нп
|Саму Чуквезе
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
|Марку Силва
|Дэвид Мойес
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8