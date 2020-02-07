03:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Фулхэм - Эвертон 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Фулхэм
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Эвертон, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1ГерманияврБернд Лено
5ДаниязщЙоаким Андерсен
15ИспаниязщХорхе Куэнка
33СШАзщЭнтони Робинсон
21БельгиязщТимоти Кастань
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
8УэльснпГарри Уилсон
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
19НигериянпСаму Чуквезе
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
45АнглияпзХаррисон Армстронг
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
10СенегалнпИлиман Ндиайе
11ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЭвертон2 : 0Фулхэм
10.05.2025Англия — Премьер-лига36-й турФулхэм1 : 3Эвертон
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон1 : 1Фулхэм
30.01.2024Англия - Премьер-лига22-й турФулхэм0 : 0Эвертон
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон1 : 1 6 : 7Фулхэм
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1Фулхэм
15.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турЭвертон1 : 3Фулхэм
29.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турФулхэм0 : 0Эвертон
14.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турЭвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турФулхэм2 : 3Эвертон
01.02.2026Англия — Премьер-лига24-й тур3 : 2Фулхэм
24.01.2026Англия — Премьер-лига23-й турФулхэм2 : 1
17.01.2026Англия — Премьер-лига22-й тур1 : 0Фулхэм
10.01.2026Кубок Англии3-й раундФулхэм3 : 1
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турФулхэм2 : 1
31.01.2026Англия — Премьер-лига24-й тур1 : 1Эвертон
26.01.2026Англия — Премьер-лига23-й турЭвертон1 : 1
18.01.2026Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 1Эвертон
10.01.2026Кубок Англии3-й раундЭвертон1 : 1 0 : 3
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турЭвертон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close