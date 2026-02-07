03:37 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Фрайбург - Вердер 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
07 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Фрайбург
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
14ЯпонияпзЮито Судзуки
29ГерманияпзФилипп Трой
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
7ГерманиянпДерри Шерхант
31ХорватиянпИгор Матанович
30ГерманияврМио Бакхаус
32АвстриязщМарко Фридль
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
2БельгиязщОливье Деман
31ГерманиязщКарим Кулибали
20АвстрияпзРомано Шмид
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
11ГерманиянпДжастин Нджинма
7БельгиянпСамюэль Мбангула
9ГерманиянпКеке Топп
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияХорст Штеффен
История личных встреч
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 3Фрайбург
21.02.2025Германия — Бундеслига23-й турФрайбург5 : 0Вердер
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турВердер0 : 1Фрайбург
27.01.2024Германия — Бундеслига19-й турВердер3 : 1Фрайбург
26.08.2023Германия — Бундеслига2-й турФрайбург1 : 0Вердер
16.04.2023Германия — Бундеслига28-й турВердер1 : 2Фрайбург
22.10.2022Германия — Бундеслига11-й турФрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021Германия - Бундеслига21-й турВердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 1Вердер
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турФрайбург0 : 1Вердер
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Фрайбург
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Фрайбург
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й турФрайбург2 : 1
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турФрайбург1 : 0
18.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур2 : 2Фрайбург
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турВердер1 : 1
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й турВердер0 : 2
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур1 : 0Вердер
16.01.2026Германия — Бундеслига18-й турВердер3 : 3
13.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур3 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close