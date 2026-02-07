Фрайбург - Вердер 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|14
|пз
|Юито Судзуки
|29
|пз
|Филипп Трой
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|7
|нп
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|2
|зщ
|Оливье Деман
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|9
|нп
|Кеке Топп
|Юлиан Шустер
|Хорст Штеффен
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|16.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13