«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Гордону, стремящемуся играть чаще на позиции центрфорварда

Дата публикации: 07-02-2026 02:04

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 24-летнему фланговому нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону. Как сообщает журналист Бен Джейкобс для The United Stand на платформе X, английский клуб рассматривает вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. По сведениям источника, сам Гордон желает получать больше игрового времени, особенно на позиции центрального форварда, чтобы увеличить вклад в команду на острие атаки. В нынешнем сезоне Энтони Гордон провёл за «Ньюкасл» 33 матча во всех турнирах, отметив себя десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, что делает его одним из ключевых игроков в составе «сорок». Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 60 миллионов евро.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за прогрессом вингера «Лейпцига» Яна Диоманда, трансферная стоимость которого достигает 100 миллионов евро по оценке немецкого клуба. Руководство манкунианцев стремится усилить атакующую линию и рассматривает сразу несколько вариантов для усиления состава на предстоящий сезон. По информации источников, «красные дьяволы» намерены активно действовать на трансферном рынке этим летом, чтобы вернуть команду на лидирующие позиции в английском футболе.