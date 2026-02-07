03:39 ()
Самсунспор - Трабзонспор 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 19:00
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
07 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Самсунспор
Трабзонспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Трабзонспор, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Турция Фатих Текке
История личных встреч
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Трабзонспор1 : 1Самсунспор
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Трабзонспор2 : 2Самсунспор
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Самсунспор2 : 1Трабзонспор
04.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Самсунспор3 : 1Трабзонспор
11.01.2024 Турция - Суперлига 16-й тур Трабзонспор2 : 1Самсунспор
03.02.2026 Кубок Турции Группа B. 3-й тур Самсунспор2 : 0
30.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 1Самсунспор
24.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Самсунспор0 : 0
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 1Самсунспор
14.01.2026 Кубок Турции Группа B. 2-й тур 2 : 6Самсунспор
03.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Трабзонспор3 : 0
30.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 1Трабзонспор
23.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Трабзонспор2 : 1
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 2Трабзонспор
14.01.2026 Кубок Турции Группа A. 2-й тур 1 : 6Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2049
2
Лига чемпионов
Фенербахче2046
3
Лига Европы
Трабзонспор2042
4
Лига конференций
Гёзтепе2039
5 Бешикташ2036
6 Истанбул Башакшехир2030
7 Самсунспор2030
8 Газиантеп2025
9 Коджаэлиспор2024
10 Аланьяспор2022
11 Генчлербирлиги2022
12 Ризеспор2020
13 Антальяспор2020
14 Коньяспор2019
15 Эюпспор2018
16
Зона вылета
Касымпаша2016
17
Зона вылета
Кайсериспор2015
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк209

Отзывы и комментарии к матчу

