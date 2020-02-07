03:38 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Фортуна - Спарта 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 22:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
07 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фортуна
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Спарта, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Спарта
Роттердам
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
44 Испания зщ Иван Маркес
21 Нидерланды зщ Нерайсо Касанвирьо
12 Португалия зщ Иву Пинту
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Lushendry Martes
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Ayoni Santos
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Спарта1 : 1Фортуна
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна0 : 3Спарта
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Спарта1 : 1Фортуна
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта4 : 0Фортуна
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна0 : 2Спарта
03.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна0 : 0Спарта
29.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Спарта3 : 1Фортуна
16.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Фортуна3 : 0Спарта
12.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Спарта3 : 1Фортуна
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Спарта1 : 2Фортуна
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фортуна
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Фортуна
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Фортуна1 : 2
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 2Фортуна
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Фортуна4 : 3
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта2 : 0
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 1Спарта
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 4Спарта
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Спарта1 : 2
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Спарта2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2038
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2117
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close