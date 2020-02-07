Фортуна - Спарта 07 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Спарта, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|44
|зщ
|Иван Маркес
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|12
|зщ
|Иву Пинту
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Ayoni Santos
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|Данни Бёйс
|Морис Стейн
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|16.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|12.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 3
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|20
|38
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16