Брест - Лорьян 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лорьян, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|13
|пз
|Жорис Шотар
|23
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|16
|вр
|Ивон Мвого
|14
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Игор Кариока
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|11
|зщ
|Арсен Куасси
|18
|пз
|Тео Ле Брис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|7
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|17
|пз
|Пабло Пажи
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|Эрик Руа
|Оливье Панталони
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|46
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|20
|32
| 6
Лига конференций
|Ренн
|20
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|20
|12