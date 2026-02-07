03:38 ()
Брест - Лорьян 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 20:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
07 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Брест
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лорьян, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лорьян
Лорьян
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
71 Франция зщ Рафаэль Ле Ген
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
8 Франция пз Юго Маньетти
13 Франция пз Жорис Шотар
23 Мали пз Камори Думбия
14 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
16 Швейцария вр Ивон Мвого
14 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
2 Бразилия зщ Игор Кариока
8 Франция зщ Ноа Кадиу
11 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
18 Франция пз Тео Ле Брис
19 Франция пз Лоран Абергель
7 Франция пз Жан-Виктор Макенго
17 Франция пз Пабло Пажи
12 Сенегал нп Бамба Дьенг
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Лорьян3 : 3Брест
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лорьян0 : 1Брест
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Брест4 : 0Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1Брест
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Брест1 : 2Лорьян
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Брест0 : 1Лорьян
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Лорьян1 : 2Брест
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Лорьян1 : 0Брест
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Брест3 : 2Лорьян
05.01.2020 Кубок Франции 1/32 финала Лорьян2 : 1 ДВБрест
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Брест
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Брест0 : 2
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Брест
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Брест2 : 0
19.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 1 5 : 4Брест
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян2 : 0
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Лорьян2 : 1
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 2Лорьян
16.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 3Лорьян
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 3Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2048
2
Лига чемпионов
Ланс2046
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2032
6
Лига конференций
Ренн2031
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2012

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

