Гурник - Лех 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 21:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
07 Февраля 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Гурник З
Лех П

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Лех П, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Лех П
Познань
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Лех П2 : 1Гурник З
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Гурник З2 : 1Лех П
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Лех П2 : 0Гурник З
09.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Гурник З0 : 0Лех П
02.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Лех П1 : 1Гурник З
30.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Лех П0 : 1Гурник З
16.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Гурник З1 : 2Лех П
19.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Лех П2 : 1Гурник З
30.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Гурник З1 : 3Лех П
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Лех П1 : 1Гурник З
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З2 : 1
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 5 : 2Гурник З
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 4 : 0Гурник З
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 1
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Гурник З
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 0Лех П
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Лех П1 : 3
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 2Лех П
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Лех П1 : 1
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
2
Лига чемпионов
Гурник З1933
3
Лига конференций
Ягеллония1832
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув1929
7 Корона2027
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Лехия2024
11 Мотор1924
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1821
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Видзев1920
17
Зона вылета
Нецеча1919
18
Зона вылета
Легия1919

Отзывы и комментарии к матчу

