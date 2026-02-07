Нант - Лион 07 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|2
|зщ
|Ali Youssef
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|3
|зщ
|Николя Козза
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|66
|пз
|Луи Леру
|20
|пз
|Реми Кабелла
|13
|пз
|Франсис Коклен
|10
|нп
|Маттис Аблин
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|99
|пз
|Ноа Нарти
|10
|пз
|Павел Шульц
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|17
|нп
|Афонсу Морейра
|9
|нп
|Эндрик
|Антуан Комбуаре
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|05.04.2023
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|17.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 5
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|46
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|20
|32
| 6
Лига конференций
|Ренн
|20
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|20
|12