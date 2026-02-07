03:38 ()
Нант - Лион 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 22:05
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
07 Февраля 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Нант
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
2 Ливия зщ Ali Youssef
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
3 Франция зщ Николя Козза
8 Франция пз Йоанн Лепенан
66 Франция пз Луи Леру
20 Франция пз Реми Кабелла
13 Франция пз Франсис Коклен
10 Франция нп Маттис Аблин
19 Марокко нп Юссеф Эль-Араби
1 Словакия вр Доминик Грейф
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
99 Дания пз Ноа Нарти
10 Чехия пз Павел Шульц
6 США пз Таннер Тессманн
23 Англия пз Тайлер Мортон
17 Португалия нп Афонсу Морейра
9 Бразилия нп Эндрик
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Лион3 : 0Нант
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Нант1 : 1Лион
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лион2 : 0Нант
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Нант1 : 3Лион
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Лион1 : 0Нант
05.04.2023 Кубок Франции 1/2 финала Нант1 : 0Лион
17.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Лион1 : 1Нант
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Нант0 : 0Лион
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 2Нант
27.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Нант0 : 1Лион
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 1Нант
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Нант1 : 4
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Нант1 : 2
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Нант1 : 1 3 : 5
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 0 : 2Нант
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Лион1 : 0
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Лион4 : 2
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 2 : 5Лион
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 0 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2048
2
Лига чемпионов
Ланс2046
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2032
6
Лига конференций
Ренн2031
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2012

Отзывы и комментарии к матчу

