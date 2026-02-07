03:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 февраля
Свернуть список

Олимпиада 2026: Прыжки с трамплина. Женщины. Средний трамплин. Финал 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2026 20:57
Арена: Предаццо-Ски-Джампинг-Стадиум (Предаццо, Италия)
07 Февраля 2026 года в 21:57 (+03:00). Прыжки с трамплина. Женщины. Средний трамплин. Финал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Средний трамплин. Финал. Квалификация, которое состоится 07 Февраля 2026 года в 21:57 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2026, Прыжки с трамплина, оно проводится на арене: Предаццо-Ски-Джампинг-Стадиум (Предаццо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
Медальный зачёт

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close