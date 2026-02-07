Мбаппе направил судебных приставов в офис «ПСЖ» из-за долга в €5,9 млн

Дата публикации: 07-02-2026 02:05

В пятницу, 7 февраля, судебные приставы явились в офис футбольного клуба «ПСЖ» по просьбе нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Как сообщает издание L’Équipe, причиной визита стало невыполнение парижским клубом финансовых обязательств перед звездным футболистом - речь идет о невыплате накопленных отпускных.

Из общей суммы задолженности перед Мбаппе, составляющей 60,9 миллиона евро, «ПСЖ» не перечислил игроку 5,9 миллиона евро - эта часть как раз и относится к отпускным выплатам. Судебные приставы вручили представителям клуба официальное платежное уведомление с требованием немедленно погасить задолженность перед бывшим нападающим команды.

Если парижский клуб продолжит игнорировать обязательства и не рассчитаетcя с Килианом Мбаппе, уже через восемь дней суд может принять решение об аресте имущества «ПСЖ». Кроме того, команда рискует, что адвокаты капитана сборной Франции смогут взыскать задолженность напрямую со счетов клуба. При этом у парижан есть право до 19 февраля подать апелляцию для обжалования этого требования.

Напомним, что еще в 2024 году Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) постановила, что «ПСЖ» обязан выплатить Килиану Мбаппе, который в тот момент уже перешёл в «Реал», всю не полученную зарплату и бонусы на сумму 55 миллионов евро. До этого в декабре 2025 года суд по трудовым спорам Парижа также вынес решение в пользу футболиста и обязал оплатить всю задолженность в размере 60,9 миллиона евро с учетом отпускных выплат. Финансовые требования «ПСЖ» к своему бывшему игроку были полностью отклонены судом. Текущий конфликт свидетельствует о продолжающемся споре между клубом и футболистом, который по-прежнему настаивает на справедливом исполнении условий своего контракта.