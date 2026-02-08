02:32 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

Ювентус - Лацио 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
08 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ювентус
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
3 Бразилия зщ Бремер
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
22 США пз Уэстон Маккенни
21 Италия пз Фабио Миретти
30 Канада нп Джонатан Дэвид
10 Турция нп Кенан Йылдыз
94 Италия вр Иван Проведель
34 Испания зщ Марио Хила
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
77 Черногория зщ Адам Марушич
13 Италия зщ Алессио Романьоли
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
32 Италия пз Данило Катальди
26 Хорватия пз Тома Башич
18 Дания нп Густав Исаксен
27 Италия нп Даниэль Мальдини
9 Испания нп Педро Родригес
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Лацио1 : 0Ювентус
10.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Лацио1 : 1Ювентус
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Ювентус1 : 0Лацио
23.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Лацио2 : 1Ювентус
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 0Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1Лацио
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лацио2 : 1Ювентус
02.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус1 : 0Лацио
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Ювентус3 : 0Лацио
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 0Ювентус
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 4Ювентус
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 0Ювентус
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Ювентус3 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Ювентус2 : 0
30.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Лацио3 : 2
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 0Лацио
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Лацио0 : 3
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 1Лацио
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Лацио2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Серии A: «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2423
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close