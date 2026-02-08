Ювентус - Лацио 08 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Бремер
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|21
|пз
|Фабио Миретти
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|77
|зщ
|Адам Марушич
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|9
|нп
|Педро Родригес
|Лучано Спаллетти
|Маурицио Сарри
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15